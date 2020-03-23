2020/03/23 | 14:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغدد-اين]ادعا نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي الحكومة الى اقراض المواطنين مبالغ مالية كقروض للمشاريع الصغيرة بفوائد بسيطة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الصحفيين العراقيين يدعو الحكومة الى اقراض المواطنين مبالغ مالية كقروض للمشاريع الصغيرة بفوائد بسيطة[موسع]) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الصحفيين العراقيين يدعو الحكومة الى اقراض المواطنين مبالغ مالية كقروض للمشاريع الصغيرة بفوائد بسيطة[موسع]) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).