2020/03/23 | 14:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت لجنة الزراعة البرلمانية، الاثنين، عن طفرة نوعية بالمنتج الوطني تحققت بزمن كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية: البلد شهد طفرة نوعية بالمنتج الوطني خلال أزمة كورونا) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية: البلد شهد طفرة نوعية بالمنتج الوطني خلال أزمة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).