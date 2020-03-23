2020/03/23 | 14:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت هيئة التقاعد الوطنية، رسالة اطمئنان إلى المتقاعدين بشأن تأمين رواتبهم لهذا الشهر.وقالت الهيئة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تُطمئن هيأة التقاعد الوطنية المتقاعدين الكرام كافة بأن رواتبهم مؤمنة ومحفوظة بمواعيدها المحددة للصرف”.وأضافت أن “الهيأة تعمل بالتعاون مع مصرفي الرافدين والرشيد على أكمال الية صرف الراتب التقاعدي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة التقاعد تصدر “رسالة اطمئنان” إلى المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة التقاعد تصدر “رسالة اطمئنان” إلى المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).