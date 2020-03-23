شاهد: بعد غياب طويل كورونا يقطع عزلة الفنانة الشهيرة سهير البابلي وتظهر بفيديو حديث.. ماذا قالت؟

2020/03/23 | 14:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قطعت الفنانة الشهيرة المعتزلة سهير البابلي، عزلتها الطويلة عن الجمهور، حيث خرجت بمقطع فيديو حديث لإيصال رسالة بشأن فيروس كورونا.وأظهر المقطع الفنانة المصرية داخل منزلها، وتطالب محبيها بالتوقف عن القبلات في هذه الفترة، وأشارت إلى أن البعض يشعر بالغضب في حال رفض الطرف الآخر تقبيله عند اللقاء مثلما هي العادة الأشهر، […]

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