نائب: وزير المالية والحكومة لم يخصصا مبالغ كافية لمواجهة كورونا

2020/03/23 | 14:28 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل النائب عدي شعلان أبو الجون، اليوم الاثنين، وزارة المالية مسؤولية عدم تخصيص مبالغ كافية لمواجهة فيروس كورونا.وقال ابو الجون في بيان مقتضب، “نحمل وزير المالية والحكومة الحالية المسؤولية […]

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