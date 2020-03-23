مايكروسوفت تتيح تطبيق Teams للمراسلة والمؤتمرات مجانا للأطباء

2020/03/23 | 14:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتاحت شركة مايكروسوفت منصة Teams لإجراء مكالمات الفيديو والصوت وتبادل الرسائل الفورية مجانا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS للسماح للأطباء بالتواصل بأمان أثناء أزمة كورونا، وتأمل أن يتمكن العاملون الرئيسيون من استخدامها لتبادل التحديثات حول مرضاهم فيما بينهم.ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، بدأ نشر النظام الأساسي إلى موظفي NHS منذ أيام […]

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