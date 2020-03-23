ظهور نادر لزوجة عادل إمام وهي تكتب رسالة للجمهور

2020/03/23 | 14:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت السيدة ​هالة الشلقاني​ زوجة الممثل المصري ​عادل إمام​ رسالة للجمهور عبرت خلالها عن مشاعرها تجاههم بعد ما فعلوه مع ابنها المخرج ​رامي إمام​، إذ قاموا بجمع عدد من الصور له منذ مرحلة الطفولة وإلى اليوم والتي ظهر في بعضها برفقة والدته لمناسبة عيد الأم.وظهرت الشلقاني وهي تكتب الرسالة في مقطع فيديو نشره رامي

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