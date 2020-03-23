وفاة لواء ثان بالجيش المصري جراء إصابته بفيروس كورونا

2020/03/23 | 14:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التلفزيون المصري اليوم الاثنين أن لواء ثانيا بالجيش توفي جراء إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إعلان وفاة لواء آخر بالمرض.وقال التلفزيون “استمرارا لتضحيات أبنائها لحماية الوطن فقدت القوات المسلحة فجر اليوم اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم الذي وافته المنية نتيجة اشتراكه في أعمال مواجهة فيروس كورونا”.وأشارت تقارير إعلامية إلى

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