33 إصابة جديدة بكورونا في العراق.. العدد الكلي يقفز إلى 266 و3 وفيات جديدة

2020/03/23 | 14:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة الصحة تشخيص حالات اصابة ووفيات وحالات شفاء جديدة في العراق، حيث قفز عدد المصابين إلى 266، فيما شخصت 3 وفيات جديدة ليرتفع عددها إلى 23 حالة، فضلا عن 5 حالات شفاء ليرتفع عدد المتشافين إلى 62.وقالت الوزارة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم تشخيص ٣٣ حالة […]

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