ائتلاف النصر: حوارتنا إيجابية مع الكتل المعترضة على تكليف الزرفي

2020/03/23 | 14:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد ائتلاف النصر اليوم الاثنين، ان الحوارات مع الكتل المعترضة على تكليف عدنان الزرفي إيجابية.

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