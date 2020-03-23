2020/03/23 | 14:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة قضاء هيت في محافظة الأنبار اعتقال أكثر 50 شخصاً في القضاء خرقوا حظر التجوال وأقاموا تجمعات في مناطق عامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانبار .. اعتقال 50 شخصاً خالفوا قرار حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانبار .. اعتقال 50 شخصاً خالفوا قرار حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).