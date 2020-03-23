2020/03/23 | 14:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايران تسجل 1411 إصابة جديدة بكورونا و127 حالة وفاة خلال يوم واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 14:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تسجل 1411 إصابة جديدة بكورونا و127 حالة وفاة خلال يوم واحد) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تسجل 1411 إصابة جديدة بكورونا و127 حالة وفاة خلال يوم واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).