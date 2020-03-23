2020/03/23 | 14:35 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع دخول "مسؤولين متنفذين" الى كربلاء بعد رفضهم خيار الحجر الصحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 14:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منع دخول "مسؤولين متنفذين" الى كربلاء بعد رفضهم خيار الحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منع دخول "مسؤولين متنفذين" الى كربلاء بعد رفضهم خيار الحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).