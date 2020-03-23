2020/03/23 | 14:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الأسواق في مناطق الإدارة الذاتية يوم أمس الأحد، إقبالاً كثيفاً من الأهالي، وذلك قبل يوم واحد من تطبيق حظر التجول في المنطقة.ونتيجة هذا الإقبال الكثيف ارتفعت أسعار المواد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الأسعار في مناطق الإدارة الذاتية بعد الإعلان عن حظر التجول) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع الأسعار في مناطق الإدارة الذاتية بعد الإعلان عن حظر التجول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).