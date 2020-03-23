بعد احصائية الصحة.. حالة وفاة وثلاث إصابات بكورونا في كربلاء

2020/03/23 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد احصائية الصحة..



حالة وفاة وثلاث إصابات بفيروس كورونا في كربلاء

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين (23 آذار 2020)، تسجيل ثلاث حالات وفيات و33 إصابة جدية بفايروس كورونا في عموم البلاد.

بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة

تم تشخيص ٣٣ حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعو كا

بغداد اليوم- النجف

نفت دائرة صحة النجف،الاثنين (23 آذار 2020)، تسجيل اصابات جديدة بفايروس كورون في المحافظة، فيما كشفت اعداد المصابين والملامسين المحجورين لديها.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الدائرة تنفي ماتناقلته بعض وسا

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت السلطتين الألمانية والبلجيكية، الاثنين (23 آذار 2020)، 53 حالة وفاة جديدة بسبب فايروس كورونا، كانت الحصة الأكبر فيها لألمانيا، التي سجلت وفاة 31 شخصاً.

وذكرت وسائل إعلام محلية، المانية "ارتفاع عدد الوفي

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