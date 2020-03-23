وزارة الصحة تعلن تسجيل 3 وفيات و33 إصابة جديدة يفيروس كورونا في عموم المحافظات

2020/03/23 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين (23 آذار 2020)، تسجيل ثلاث حالات وفيات و33 إصابة جدية بفايروس كورونا في عموم البلاد.

بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة

تم تشخيص ٣٣ حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعو كالتالي:-

- بغداد الرصافة: ٣ - بغداد الكرخ: ٢- بغداد مدينة الطب: ٢- النجف: ٢- البصرة: ١- نينوى: ١- السليمانية: ١٢- اربيل : ١٠

- تم تسجيل ٣ وفيات جديدة في (الرصافة والبصرة وديالى)

- ٥ حالات شفاء تام جديدة (٣ مدينة الطب وحالة في ميسان وحالة في كربلاء)

- مجموع الإصابات المشخصة في العراق: ٢٦٦- الشفاء: ٦٢- وفاة: ٢٣

تؤكد وزارة الصحة والبيئة على الالتزام بتوجيهاتها وتطبيق قرارات لجنة الامر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ كما تدعو الجهات المعنية كافة بمتابعة تنفيذ القرارات ومحاسبة المخالفين.

كما تؤكد الوزارة على تطبيق ارشادات الوقاية الشخصية والمجتمعية وتجنب التجمعات وتنفيذ قرار حظر التجوال.

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئة الاثنين ٢٣ آذار ٢٠٢٠

بعد احصائية الصحة..



حالة وفاة وثلاث إصابات بفيروس كورونا في كربلاء

يتبع.



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بغداد اليوم- النجف

نفت دائرة صحة النجف،الاثنين (23 آذار 2020)، تسجيل اصابات جديدة بفايروس كورون في المحافظة، فيما كشفت اعداد المصابين والملامسين المحجورين لديها.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الدائرة تنفي ماتناقلته بعض وسا

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت السلطتين الألمانية والبلجيكية، الاثنين (23 آذار 2020)، 53 حالة وفاة جديدة بسبب فايروس كورونا، كانت الحصة الأكبر فيها لألمانيا، التي سجلت وفاة 31 شخصاً.

وذكرت وسائل إعلام محلية، المانية "ارتفاع عدد الوفي

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