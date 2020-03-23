2020/03/23 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة النيابية تقدم دعوى قضائية بحق رئيس الجمهوريـة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 14:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة النيابية تقدم دعوى قضائية بحق رئيس الجمهوريـة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة النيابية تقدم دعوى قضائية بحق رئيس الجمهوريـة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).