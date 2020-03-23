وزارة الصحة: 266 اصابة بفيروس كورونا في العراق حتى الان

2020/03/23 | 14:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة ان مجموع الإصابات المشخصة في العراق بفيروس كورونا بلغ ٢٦٦ اصابة حتى الان ، منها حالات الشفاء ٦٢ حالة ، والوفيات ٢٣ حالة .

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