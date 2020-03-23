مرور ميسان تفرض غرامات مالية تصل قيمتها الى (150) الف دينار لمخالفي قرار حظر التجوال

2020/03/23 | 14:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت مديرية مرور ميسان غرامات مالية تصل قيمتها الى (150) الف دينار على كل شخص خالف قرار حظر التجوال في المحافظة.

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