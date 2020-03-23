بالوثيقة..النائب يوسف الكلابي يقيم دعوى على رئيس الجمهورية

2020/03/23 | 14:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام النائب يوسف الكلابي، اليوم الاثنين، دعوى قضائية على رئيس الجمهورية برهم صالح، بسبب تعيينه احد القضاة المتقاعدين كعضو اصيل في المحكمة الاتحادية العليا.

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