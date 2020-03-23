2020/03/23 | 14:50 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى.. استهداف موظف في البلدية بعبوة لاصقة وسط بعقوبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/23 | 14:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. استهداف موظف في البلدية بعبوة لاصقة وسط بعقوبة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. استهداف موظف في البلدية بعبوة لاصقة وسط بعقوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).