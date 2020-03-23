مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن نشر أميركا “الباتريوت” في العراق

2020/03/23 | 14:50 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف مصدر امني في محافظة الانبار، الاثنين، عن عزم القوات الأميركية انشاء قاعدة عسكرية جديدة غربي المحافظ...

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