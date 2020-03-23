كربلاء تمنع دخول

2020/03/23 | 14:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء، الاثنين، عن منع دخول "مسؤولين متنفذين" الى المحافظة بعد رفضهم خيار الحجر الصحي، وذلك ضمن الاجراءات التي تتبعها المحافظة لمكافحة تف...

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