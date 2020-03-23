مقتل عنصر من «قسد» بعملية طعن في ديرالزور

2020/03/23 | 14:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديرالزور (الحل نت)- قُتِلَ عنصر من #قوات_سوريا_الديمقراطية «قسد»، مساء أمس الأحد، بعملية طعن نفذها شاب يعتقد أنه يتبع لخلايا تنظيم «داعش» المنتشرة بريف #دير_الزور الشرقي.قال مراسل موقع «الحل نت» إن

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