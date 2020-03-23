الدبي: الكتل فشلت باختيار بديل مناسب وعليها إعادة الثقة بالحكومة المستقيلة

2020/03/23 | 14:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار النائب عن كتلة الصادقون النيابية، عبد الأمير الدبي، اليوم الاثنين، إن الكتل فشلت باختيار بديل مناسب وعليها إعادة الثقة بالحكومة المستقيلة.وقال الدبي، في تغريدة على منصة “تويتر” اطلعت عليها “العهد نيوز”: “على القوى السياسية‬ ان تترفع عن مصالحها وانانيتها وتعترف انها فشلت بادارة البلاد من ناحية، ومن ناحية اخرى تمسكها بالمحاصصة التي تنكرها […]

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