استشهاد امر فوج طوارئ صلاح الدين

2020/03/23 | 14:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت خلية الإعلام الأمني عن استشهاد أمر فوج طوارئ في محافظة صلاح الدين

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