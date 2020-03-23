أربيل تغلق عدداً من الطرق بالكونكريت وتحل مشكلة البنوك ومحال الصيرفة

2020/03/23 | 15:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن تشديد إجراءاتها لمنع تفشي فيروس "كورونا" منها اغلاق عدد من الطرق، مع دخول حظر التجوال الكلي حيز التنفيذ، منتصف ليلة 23/ 24 اذار الجاري.وسبق أن اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، صباح الاثنين، عن تسجيل 12 اصابة جديدة في اربيل ، لترتفع اعداد الاصابات في الاقليم الى 76 حالة.وقال محافظ أربيل فرست صوفي لشفق نيوز، "سنشدد الاجراءات الخاصة بحظر التجوال اكثر، وسنغلق مجموعة من الطرق لتقليل الحركة والتنقل حفاظا على سلامة المواطنين ومنع تفشي فيروس كورونا في المدينة".وقررت السلطات في اقليم كوردستان، تمديد حظر التجوال إلى الاول من الشهر المقبل، مع شمول حركة الافراد إلا في حالات استثنائية.أما بخصوص استمرار اغلاق محال تبادل العملة والمصارف الاهلية نتيجة قرار حظر التجوال، أوضح صوفي "طلبنا من غرفة التجارة بالتنسيق مع وزارة التجارة اصدار تعليمات وقرارات تخص فتح محال الصيرفة من الساعة 9 صباحا لغاية 3 عصراً وبالتناوب أي وفق جدول تعمل فيه مجموعة محال كل يوم".وفيما يتعلق بالمصارف الاهلية قال صوفي، "هذه المصارف ايضا تستطيع ان تستأنف عملها بعد اتخاذ الاجراءات الاحترازية".وحذر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني أمس الاحد من اتساع تفشي فيروس كورونا المستجد في الاقليم، داعيا المواطنين الى ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

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