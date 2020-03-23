2020/03/23 | 15:21 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شركتان للإنترنت تستجيبان لمطالبة حكومة كوردستان وتخفضان الرسوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركتان للإنترنت تستجيبان لمطالبة حكومة كوردستان وتخفضان الرسوم ) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركتان للإنترنت تستجيبان لمطالبة حكومة كوردستان وتخفضان الرسوم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).