شاهد: فوضى وصراخ.. مئات العراقيين يتجمعون أمام مكتب الخطوط الجوية العراقية في مصر مطالبين بإجلائهم!

2020/03/23 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تجمع عدد كبير من العراقيين العالقين في مصر، أمام مكتب الخطوط الجوية العراقية هناك، مطالبين بإيجاد حلٍ لإجلاءهم وإعادتهم إلى البلاد بعد توقف الحركة الجوية بين البلدين.وأظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، تجمع حاشد لعراقيين عالقين أمام مكتب الخطوط الجوية العراقية في مصر، مطالبين بإيجاد حل لإعادتهم إلى البلاد.وقال أحد […]

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