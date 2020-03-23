2020/03/23 | 15:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مجموعة من خبراء الاعلام في الولايات المتحدة بوقف بث الاحاطة اليومية التي يقدمها الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن فايروس كورونا لأنها مليئة بالتضليل والمعلومات الكاذبة.وذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية ،إن ” الرئيس الامريكي ظل يقدم باستمرار ادعاءات كاذبة أو مضللة أو مشكوك فيها بشأن هذا الوباء ، والتي كان يجب تصحيح بعضها على الفور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء اعلام أميركان: تصريحات ترامب اليومية بشأن كورونا اكاذيب واضحة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء اعلام أميركان: تصريحات ترامب اليومية بشأن كورونا اكاذيب واضحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).