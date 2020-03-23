كوردستان تُلزم قضاءً ومجمعاً سكنياً بتعليمات مشددة

2020/03/23 | 15:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، تعليمات خاصة الى قضاء ومجمع سكني في الاقليم.وجاء في تعليمات من الوزير الى سكان قضاء دربنديخان في السليمانية، ومجمع سيبيران السكني في قضاء خبات باربيل ، "يجب عدم النزول الى الشوارع بأي شكل من الاشكال وان تلازموا منازلكم بشكل تام".واضاف "على الملامسين للمصابين في اي مكان كانوا ان يسلموا أنفسهم للفرق الطبية من أجل الخضوع للفحص، نرجو التعاون في تزويدنا بالمعلومات لنحمي كوردستان من الكوارث".وسبق أن اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، صباح الاثنين، عن تسجيل 12 اصابة جديدة في اربيل ، لترتفع اعداد الاصابات في الاقليم الى 76 حالة.وذكر بيان لصحة كوردستان ان الفحوصات الاخيرة شخصت إصابة 12 حالة جديدة بالفيروس في اربيل ، تسع منها لأقارب الحالة التي سُجلت في مجمع سيبيران.وقررت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، امس الاحد، وضع مجمع سكني غربي العاصمة اربيل تحت الحجر الصحي.وابلغ مصدر في صحة الاقليم شفق نيوز، ان قرار الوزارة جاء بعد اكتشاف عودة شخص بطريقة غير رسمية، من ايران ومن ثم الى السليمانية مروراً الى مجمع سيبيران التابع لقضاء خبات الواقع غربي اربيل من دون الخضوع للفحص او الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا.وبين ان المعلومات استندت الى بلاغ قُدم من الاهالي بوجود مصاب بفيروس كورونا حر طليق.واضاف ان الشخص المصاب يعمل بشركة للنفط، ومندوب لشركة امريكية خاصة ببيع الادوية ومستحضرات التجميل وتوصلها الى المنازل.

وقال المصدر ان الوزارة تجري عملية فحص لسكان المجمع البالغ عددهم اكثر من 5 الاف شحص

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