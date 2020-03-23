هيئة التقاعد: رواتب المتقاعدين مؤمنة بالكامل والصرف بمواعيده المحددة

2020/03/23 | 15:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد طمأنت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الإثنين، المتقاعدين، بأن رواتبهم مؤمّنة بالكامل، فيما لفتت الى أن الصرف في مواعيده المحددة.وذكرت الهيأة في بيان تلقته “العهد نيوز” ،انها “تُطمئن هيأة التقاعد الوطنية المتقاعدين الكرام كافة، بأن رواتبهم مؤمنة ومحفوظة بمواعيدها المحددة للصرف”.واشارت الى أنها “تعمل الهيأة بالتعاون مع مصرفي الرافدين والرشيد على […]

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