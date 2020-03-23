المباشرة بانشاء مستشفى الحجر الصحي في بغداد

2020/03/23 | 15:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت لجنة الأمر الديواني ضد فيروس كورونا، اليوم الاثنين، المباشرة ببناء مستشفى الحجر الصحي في بغداد، وذلك بعد اختيار المكان المناسب.وقال عضو لجنة الامر الديواني ٥٥، والوكيل الفني في وزارة الصحة والبيئة، جاسم الفلاحي، في بيان انه "تنفيذاً لمقررات وتوصيات لجنة الامر الديواني ٥٥ وبإشراف محافظ بغداد ومدير عام صحة الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي، تم اختيار المكان المناسب لانشاء مستشفى الحجر الصحي للمصابين بفايروس كورونا المستجد وباشرت الشركة العمل ومن المؤمل انجازه خلال اسبوع بسعة ١٥٠سرير مجهز بالكامل".وبيّن الفلاحي، ان "هذه المبادرة اكدت على تشجيع روح العمل التطوعي وتعزيز اللحمة الوطنية بين ابناء الوطن الواحد".

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