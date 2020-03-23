بومبيو : خامنئي رفض عروض المساعدة الأميركية بدعاوى نظرية المؤامرة

2020/03/23 | 15:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، على “تويتر”، إن المرشد الإيراني علي خامنئي رفض عروض المساعدة الأميركية بدعاوى نظرية المؤامرة.وفي وقت سابق، ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس بشدة على تكرار المرشد الإيراني علي خامنئي للمزاعم القائلة إن الولايات المتحدة أنشأت فيروس كورونا الذي أشارت إليه باسم “فيروس ووهان”.وقالت […]

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