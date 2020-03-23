الحكومة الصينية تعلن شفاء نحو 90% من المصابين بفيروس كورونا

2020/03/23 | 15:28 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الصينية شفاء تسعين بالمئة من المصابين بفيروس كورونا المستجد وبقاء خمسة ألاف ومئة وعشرين مصابا فقط في المستشفيات لتلقي العلاج.وأكدت إحصائيات الهيئة الحكومية لشؤون الصحة انخفاض عدد المصابين بالفيروس في البلاد، مشيرة إلى شفاء نحو اثنين وسبعين … Readmore

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