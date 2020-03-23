قائد حشد عامرية الصمود لـ” العهد نيوز”: ضبط 12 عبوة ناسفة من مخلفات مجرمي داعش جنوبي الفلوجة

2020/03/23 | 15:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، اليوم الاثنين، عن ضبط اكثر من 12 عبوة ناسفة من مخلفات مجرمي داعش بعملية دهم وتفتيش استهدفت مناطق جنوبي مدينة الفلوجة.وقال العيساوي لـ” العهد نيوز”، ان” القوات الامنية من قيادة عمليات الانبار مسنودة بقوة من حشد لواء عامرية الصمود تمكنت من ضبط […]

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