متى موعد انتهاء وباء كورونا في العراق ؟ اليك الاجابة للسؤال الاكثر بحثا على الانترنت

2020/03/23 | 15:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : يواجه فريق البحث و الرصد على منصتنا يوميا عشرات الاسئلة في ذات المصمون وهو ما الموعد الذي ينتهي فيه وباء كورونا .منصة “يس عراق” توجهت الى الطبيب احمد كافي استاذ الامراض الوبائية ورد بالقول : ” في العراق لا يوجد موعدا واضحا كما هو الحال في عدد من دول العالم , […]

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