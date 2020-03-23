شركتان للانترنت في كوردستان تعلن تحسين جودة الانترنت مع تخفيض الرسوم 25%

2020/03/23 | 15:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت شركتان لخدمة الانترنت في اقليم كوردستان، الاثنين اجراء تحسينات على الخدمة المقدمة لسكان الاقليم مع اجراء تخفيض بقيمة الأجور.وذكر بيان لوزارة النقل والاعلام في حكومة اقليم كوردستان، ان شركتي "فاست لينك"، و "نورتيل" استجابتا لطلب الحكومة بتحسين الخدمة وتقليل الرسوم المستقطعة.واضاف، ان الشركتين قررتا تخفيض الرسوم بنسبة 25 بالمئة بدءا من الشهر السادس بالاضافة الى تحسين جودة الخدمة.

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