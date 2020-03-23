كواليس الاجتماعات والصراعات بين القوى والكتل على أزمة تكليف الزرفي

2020/03/23 | 15:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….دخلت القوى السياسية والكتل الحزبية المعنية بتكليف رئيس الوزراء اجتماعات وصراعات مغلقة منذ أيام، آخرها كان اجتماع يوم أمس في بغداد وضم الاجتماع قادة وزعماء كتل وقوى سياسية شيعية، للخروج باتفاق موحد حول أزمة تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة أو إيجاد بديل مقنع لهذه الكتل أو على الأقل إرضاءً للمحور الإيراني الذي يعول كثيرا […]

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