مؤشر كورونا في العراق يقفز إلى 266 حالة

2020/03/23 | 15:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرقفز عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا في العراق إلى 266 إصابة، بعد تشخيص 33 حالة جديدة معظمها في إقليم كردستان.

الصحة: تم تشخيص 33 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق فيما توزعت الإصابات بتسجيل بغداد 7 حالات

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "تم تشخيص 33 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق"، فيما توزعت الإصابات بتسجيل بغداد الرصافة 3 حالات، وحالتين في بغداد الكرخ، و2 في مدينة الطب ببغداد".

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وسجلت النجف إصابتين جديدتين، فيما سجلت البصرة حالة وأخرى في نينوى.

وكانت النسبة الأعظم من الحالات المسجلة في العراق، هي "في إقليم كردستان، حيث سجلت محافظة السليمانية ١٢إصابة جديدة، وسجلت أربيل ١٠ حالات".

وأشارت الوزارة إلى "تسجيل 3 وفيات جديدة في الرصافة والبصرة وديالى، ليرتفع عدد الوفيات إلى 23".

أكدت الوزارة "شفاء 5 حالات جديدة، 3 منها في مدينة الطب وحالة في ميسان وأخرى في كربلاء"، وبحسب إحصائيات الوزارة "فأن العدد الكلي للحالات المشخصة بالإصابة في العراق أصبح 266 حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 62، والوفيات ارتفعت إلى 23 حالة وفاة".

لفتت وزارة الصحة والبيئة إلى "الالتزام بتوجيهاتها وتطبيق قرارات لجنة الأمر الديواني رقم ٥٥ لسنة ٢٠٢٠"، داعية الجهات المعنية كافة بـ"متابعة تنفيذ القرارات ومحاسبة المخالفين".

كانت وزارة صحة إقليم كردستان قد أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 22 إصابة جديدة موزعة في أربيل والسليمانية.

الصحة: العدد الكلي للحالات المشخصة بالإصابة في العراق أصبح 266 حالة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 62، والوفيات ارتفعت إلى 23

وأعلنت الوزارة "إجراء 260 فحصًا، في 24 ساعة الماضية، 176 منهم في أربيل، و62 منهم في السليمانية، و22 في دهوك، حيث كانت النتيجة، وجود 22 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا، 12 في أربيل و 10 في السليمانية".

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أضافت الصحة أن "9 أشخاص من المصابين، قد تكون العدوى انتقلت إليهم، من مصاب منطقة سيبيران التي تم إغلاقها، و3 من الملامسين للطالب السابق الذي كان قد تم حجره".

وبخصوص الإصابات في محافظة السليمانية، فكانت موزعة اثنتان في مركز المحافظة وسبع في قضاء دربنديخان وإصابة واحدة في قضاء جمجمال.

وارتفع عدد من تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 76 شخصًا، 22 في أربيل و49 في السليمانية وواحد في حلبجة، وقد تماثل 13 من المصابين في السليمانية للشفاء وتوفي واحد.

وفي وقت لاحق، أفادت مديرية صحة محافظة السليمانية، شفاء 9 حالات مصابة بفيروس كورونا، لكن لم يتم إدراجها ضمن إحصائيات وزارة الصحة بعد.

أعلنت وزارة الصحة العراقية شفاء 5 حالات جديدة، 3 منها في مدينة الطب وحالة في ميسان وأخرى في كربلاء

وكان الإعلان عن حالات الشفاء عبر تدوينة لمدیر صحة المحافظة صباح هورامي قال إن "تسع حالات مصابة بفيروس كورونا شفيت بعد تلقي العلاج"، مضيفًا "الیوم سیعودون إلی بیوتهم".

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