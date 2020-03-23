2020/03/23 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ بغداد يعلن إنشاء مستشفى في الرصافة ’’خلال 20 يوماً’’ ضمن استعدادات التصدي لكورونا

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