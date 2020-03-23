صحة الرصافة: أسبوعان ونعلن العراق خالياً من كورونا إذا التزم المواطنون بالتوجيهات

2020/03/23 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير صحة الرصافة، الدكتور عبد الغني الساعدي، الاثنين (23 آذار 2020)، ان العراق سيكون خاليا من ...





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