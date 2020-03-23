الاشتباه بـ 9 أشخاص يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا في ديالى

2020/03/23 | 15:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى ، الاثنين (23 آذار 2020)، تسجيل 9 حالات اشتباه بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في ديالى سجلت خلال الساعات ال24 الماضية 9 حالات اشتباه بفيروس كورونا في مناطق متفرقة من المحافظة ثم وضعهم في الحجر الصحي الوقائي واخذ عينات الفحص لمعرفة النتائج النهائية خلال الساعات القادمة".

واضاف العزاوي، ان"ديالى سجلت منذ بداية ازمة كورونا قبل اسابيع 61 حالة اشتباه بفايروس كورونا 5 منها كانت ايجابية، 4 منها تماثلت للشفاء فيما سجلت حالة وفاة واحدة ".

وكان مصدر طبي من محافظة ديالى، افاد الاحد (22 آذار 20209)، بتسجيل اول حالة وفاة بفايروس كورونا داخل المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "مصابا بفايروس كورونا من اهالي قضاء الخالص، يبلغ من العمر 67 عاما توفي في الحجر الصحي مساء اليوم".

واضاف، أن "المصاب تم كشف حالته قبل نحو اسبوع من الان ونقل الى مركز الحجر الصحي لتلقي العلاج قبل ان يتوفي، ويكون اول حالة وفاة تسجلها محافظة ديالى".

بغداد اليوم - النجف

اعلنت دائرة صحة محافظة النجف، الأثنين (23 آذار 2020) مغادرة امراتين من مرضى فايروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " امرأتين من مرضى فايروس كورونا، غادرا، المستشفى بعد اكتسابهما ال

بغداد اليوم- كربلاء

أعلن الناطق باسم خلية الازمة في محافظة كربلاء، محمد الوكيل، الاثنين (23 آذار 2020)، تسجيل حالة وفاة وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال الوكيل في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "كوادر الصحة في محافظة كربلاء س

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين (23 آذار 2020)، تسجيل ثلاث حالات وفيات و33 إصابة جدية بفايروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تشخيص ٣٣ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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