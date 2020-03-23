مبادرة الخزعلي.. الأولوية الشعبية تتقدم على “المزاجات السياسية”

2020/03/23 | 15:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكرم حسن انفرد الامين لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، بمبادرة هي الاولى من نوعها منذ تفشي وباء كورونا في العراق، حيث قدم الاولوية للشعب على حساب المزاجات السياسية المنشغلة بتقاسم الحصص والمناصب في الحكومة الجديدة.ومما قاله الخزعلي فإن كل الخبراء والمعنيين يؤكدون بان الفترة المقبلة هي الأهم والأكثر خطورة بالنجاح او الفشل […]

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