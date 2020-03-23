2020/03/23 | 15:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درءاً لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد في مدينة #الرقة، اتخذت #الإدارة_الذاتية مجموعة من الإجراءات الوقائية، كان أبرزها فرض حظر التجول في جميع مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا، اعتباراً من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“كورونا” في الرقة: اجراءات وقائية وخوف من تصاعد الإصابات) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“كورونا” في الرقة: اجراءات وقائية وخوف من تصاعد الإصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).