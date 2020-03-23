هونغ كونغ الأقرب الى الصين براً حافظت على شعبها من كورونا : ثلاثة أمور سحرية

2020/03/23 | 15:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هونغ كونغ-(أ ف ب) – قررت هونغ كونغ منع غير المقيمين من دخول المدينة اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء في مسعى لمنع تفشي كورونا المستجد، وفق ما أعلنت رئيسة سلطتها التنفيذية كاري لام، بينما كشفت عن خطط لمنع المطاعم والحانات من تقديم المشروبات الكحولية.وعلى رغم من قربها من بر الصين الرئيسي، تمكنّت المدينة التي […]

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