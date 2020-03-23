حظر التجوال في يومه الثالث بالأردن والإيعاز لشركات بإيصال الخبز والدواء للمواطنين

2020/03/23 | 15:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الاثنين إن حظر التجول الذي دخل يومه الثالث في الأردن سيستمر “حتى إشعار آخر” مؤكدا ان المواطنين سيحصلون على احتياجاتهم الأساسية كالخبز والماء والدواء في منازلهم من خلال شركات توصيل أوكلت هذه المهمة.وقال العضايلة وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر […]

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