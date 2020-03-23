عبدالله صالح - حقائق يؤكدها فايروس كورونا !

2020/03/23 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_صالح لا داعي للتذكير بمدى خطورة هذا الوباء واهمية مراعاة وتطبيق تعليمات الوقاية منه، بغض النظر عن سبب ظهوره و انتشاره السريع.كما سبق وأكدنا على أن الأوضاع في العراق بعد انتفاضة تشرين لن تكون كما كانت قبلها، كذلك فان العالم بعد كورونا سوف لن يكون نفس العالم الذي كان قبله، لأسباب وحقائق كانت موجودة قبل انتشار الوباء، الا ان ظهورهذا الوباء وفتكه بحياة مئات الآلاف وبهذه السرعة جاء ليؤكد هذه الحقائق وي......

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