2020/03/23 | 15:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إلهام_مانع هناك أوقات في الحياة تشبه تلك اللحظة من الشتاء.موحشة.كلنا نعرف تلك اللحظة.عايشناها.وقت الشتاء عندما يكون قاسياً.في آخره.شديد البرودة.صقيع قارس ينفذ إلى العظم.أشجار يابسة والطبيعة عارية.في تلك اللحظة يبدو لنا الربيع مستحيلاً.نسأل أنفسنا بحيرة، كيف يمكن للربيع أن يأتي بعد ذلك؟ هذا البرد.هذا الصقيع.هذه الوحشة.هذا الموت البارد.كيف يمكن للربيع أن يأ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إلهام مانع - يوميات كورونية 2 لكن الربيع يأتي دوماً.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#إلهام مانع - يوميات كورونية 2 لكن الربيع يأتي دوماً.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).