ضمن مبادرة الأنبار -الحلبوسي.. بغداد تعلن المباشرة ببناء مستشفى للحجر خلال 20 يومًا وصحة الرصافة تعلن “أخبارًا مطمئنة”

2020/03/23 | 15:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن محافظ بغداد محمدجابرالعطا، انشاء مستشفى جديد ملاصق لمستشفى ابن الخطيب في جانب الرصافة والذي يأتي ضمن الاستعدادات الجارية لمواجهة فيروس (كورونا)، وتماشيًا مع مبادرة الانبار التي اطلقها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.و خلال اجتماع موسع عقد في دائرة صحة الرصافة، أعقبته زيارة ميدانية الى مستشفى ابن الخطيب رافق المحافظ فيها […]

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